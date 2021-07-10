Новак Джокович прокомментировал выход в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от победы в полуфинале Уимблдона. В 1/2 финала серб обыграл канадского спортсмена Дениса Шаповалова.
«Не думаю, что счёт отображает ход матча. В первом сете он, вероятно, играл лучше.
Во втором сете у него были шансы. Он заслуживает громких аплодисментов. У него впереди светлое будущее, он отличный игрок. Уже много раз говорил, но повторю ещё раз, что этот турнир и этот корт особенные для меня. Моя мечта продолжается. Для меня честь написать историю спорта, который я очень люблю.
Для меня впереди только один матч, который я должен выиграть. Я не думаю о том, что это мой 30-й финал «Большого шлема», — цитирует Джоковича ATP Tour.
Новак Джокович — первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.
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