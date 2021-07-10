Тренер Барти: Эшли из тех, кто ставит на карту всё

Крейг Тиззер, тренер первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии, дал комментарий по поводу предстоящего финала Уимблдона, в котором его подопечная встретится с Каролиной Плишковой (Чехия).

«Одним из главных преимуществ Барти является подача. Несмотря на небольшой рост, она каждый матч делает много эйсов, потому что подаёт очень точно. Ещё одним оружием является резанный удар, который находится на великолепном уровне. Также у неё в арсенале есть и сильнейший форхенд.

Тот факт, что она играет всё лучше с каждым матчем здесь и сейчас находится в финале не может не радовать её поклонников.

Барти находится на пороге исполнения мечты всей своей жизни. Но она из тех людей, которые ставят на карту всё. Она сделает всё возможное. Если не получится, значит, не получится. Она не боится пробовать", — приводит слова Тиззера официальный сайт Уимблдона.