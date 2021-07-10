Главный тренер сборной Италии по футболу поздравил Берреттини с выходом в финал Уимблдона
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Главный тренер национальной команды Италии по футболу Роберто Манчини поздравил соотечественника теннисиста Маттео Берреттини с выходом в финал Уимблдона.
«Поздравляю Маттео Берреттини. В воскресенье всем сердцем буду на «Уэмбли» и Уимблдоне», — написал Манчини в своём «твиттере».
Ранее девятая ракетка мира Берреттини (7) в полуфинальном матче текущего Уимблдона в четырёх сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (14) со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. За первый титул на турнире «Большого шлема» 25-летний итальянец сразится с сербом Новаком Джоковичем (1).
Сборная Италии по футболу завтра, 11 июля, сыграет в финале чемпионата Европы – 2020, где поборется с командой Англии. Начало — в 22:00 мск.
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