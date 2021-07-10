Главный тренер сборной Италии по футболу поздравил Берреттини с выходом в финал Уимблдона

Главный тренер национальной команды Италии по футболу Роберто Манчини поздравил соотечественника теннисиста Маттео Берреттини с выходом в финал Уимблдона.

«Поздравляю Маттео Берреттини. В воскресенье всем сердцем буду на «Уэмбли» и Уимблдоне», — написал Манчини в своём «твиттере».

Ранее девятая ракетка мира Берреттини (7) в полуфинальном матче текущего Уимблдона в четырёх сетах обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (14) со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. За первый титул на турнире «Большого шлема» 25-летний итальянец сразится с сербом Новаком Джоковичем (1).

Сборная Италии по футболу завтра, 11 июля, сыграет в финале чемпионата Европы – 2020, где поборется с командой Англии. Начало — в 22:00 мск.