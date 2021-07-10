Макинрой: Федерер больше не выиграет ТБШ, Надаль победит ещё в одном, Джокович — в четырёх

Бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой дал свой прогноз касательно побед «Большой тройки» на турнирах «Большого шлема».

«Я скажу, что Роджер Федерер больше никогда не выиграет турнир „Большого шлема“. Думаю, что Рафаэль Надаль выиграет ещё один, а Новак Джокович победит ещё в четырех из пяти — таков мой прогноз. Конечно, это зависит от здоровья и физической формы, но я считаю, что всё будет именно так.

Роджер сильно сбавил в скорости, к сожалению. Но он всё равно поедет на Олимпиаду и постарается её выиграть. Это единственное, за что он может зацепиться", — сказал американец в эфире радиостанции BBC Radio 5 Live 6-Love-6.

На данный момент Роджер Федерер и Рафаэль Надаль являются рекордсменами по числу выигранных мэйджоров. На их счету по 20 побед. У Новака Джоковича — 19. В воскресенье серб может сравняться со швейцарцем и испанцем, если в финальном матче Уимблдона обыграет Маттео Берреттини из Италии.