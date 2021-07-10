«Ну как вам матч?» Веснина выложила эмоциональные фото с победного полуфинала Уимблдона
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Российская теннисистка Елена Веснина, которая на этом Уимблдоне выступает в паре с Вероникой Кудерметовой, опубликовала в своём «инстаграме» эмоциональные фотографии с победного полуфинала.
«Финал Уимблдона с Вероникой Кудерметовой. Как вам матч? Спасибо за поддержку», — подписала фотографии Веснина.
Публикация полностью доступна в «инстаграме» Елены Весниной.
В решающем матче парного женского разряда российские спортсменки встретятся с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элисе Мертенс (Бельгия). Встреча состоится сегодня, 10 июля, не раньше 17:30 мск.
Се Шувэй является действующей победительницей турнира. В паре с Барборой Стрыцовой из Чехии она в 2019-м обыграла в решающей встрече Габриэлу Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай).
Новость по темеКудерметова и Веснина вышли в финал парного Уимблдона
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