«Ну как вам матч?» Веснина выложила эмоциональные фото с победного полуфинала Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина, которая на этом Уимблдоне выступает в паре с Вероникой Кудерметовой, опубликовала в своём «инстаграме» эмоциональные фотографии с победного полуфинала.

«Финал Уимблдона с Вероникой Кудерметовой. Как вам матч? Спасибо за поддержку», — подписала фотографии Веснина.

Публикация полностью доступна в «инстаграме» Елены Весниной.

В решающем матче парного женского разряда российские спортсменки встретятся с дуэтом Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элисе Мертенс (Бельгия). Встреча состоится сегодня, 10 июля, не раньше 17:30 мск.

Се Шувэй является действующей победительницей турнира. В паре с Барборой Стрыцовой из Чехии она в 2019-м обыграла в решающей встрече Габриэлу Дабровски (Канада) и Сюй Ифань (Китай).