Новак Джокович признался, что считает Маттео Берреттини одним из лучших игроков в мире

Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своём сопернике в финале Уимблдона — итальянце Маттео Берреттини.
«В последний год Маттео был одним из лучших игроков в мире. Он побеждал Тима в Австралии, несколько лет назад вышел в полуфинал US Open. Очевидно, что он прокладывает себе путь наверх. У него есть сильное оружие — подача и форхенд, также он не раз доказывал, что может бороться на любой поверхности. Мы встречались с ним в четвертьфинале «Ролан Гаррос», тот матч получился неуступчивым и плотным.
Надо отметить, что трава действительно подходит его игре. Если он силён на подаче, каким был на протяжении всего турнира, его трудно сломить, сложно войти в игровой ритм, найти правильную позицию для атак. Возможно, Маттео сейчас находится в лучшей форме на траве, это доказывает его победа в «Квинс Клаб».
Но я верю, что сумею. Думаю, моё умение возвращаться в игру всегда помогало. Надеюсь, у меня получится держаться на его подаче и использовать собственные шансы. Но всё же это финал, от него можно ожидать чего угодно. Он в огне, поэтому нас ждёт великая битва», — цитирует Джоковича Metro.
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