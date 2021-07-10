Джокович: надеюсь, люди понимают историю, которая стоит на кону. Это будет великая битва

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович дал интервью в преддверии финального матча Уимблдона, в котором он сыграет с Маттео Берреттини из Италии.
«Перед приездом в Лондон я представлял, что буду в состоянии побороться за ещё один трофей «Большого шлема».
Мой соперник по финалу в отличной форме. Он хорошо подаёт и отлично играет. Так что это будет очень сложный матч, я думаю, для нас обоих, но я с нетерпением жду отличной битвы.
Я отыграл 10 из 11 брейк-пойнтов в матче с Шаповаловым. Это серьёзное давление. Чем больше матчей ты играешь и чем больше раз оказываешься в подобных ситуациях, тем увереннее или комфортнее чувствуешь себя впоследствии.
Я думаю, что этот опыт определённо помогает мне каждый раз. Когда я выхожу на корт, то знаю, что прошёл через всё, через что только мог пройти как теннисист.
Каждый игрок надеется, что в больших матчах на больших стадионах за ним будет стоять большая часть публики. Игра с поддержкой трибун и без неё — это две разные вещи.
Для Берреттини это первый финал турнира «Большого шлема», он считается андердогом. Людям нравится видеть, как побеждает кто-то, кто является аутсайдером.
Но, надеюсь, люди также понимают важность этого матча для меня, историю, которая стоит на кону. Я готов ко всему, что может произойти в плане поддержки зрителей в воскресенье. За свою карьеру я пережил много разных событий. Мне просто нужно сосредоточиться на себе и на том, что нужно делать. Это будет великая битва», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.
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