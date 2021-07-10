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Анастасия Гасанова одержала победу на старте квалификации турнира в Праге

Анастасия Гасанова одержала победу на старте квалификации турнира в Праге
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова вышла в финал квалификации хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), основные соревнования которого пройдут с 12 по 18 июля.

В полуфинале Гасанова (1) в двух сетах обыграла представительницу Аргентины Марию Карле со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Гасанова 2 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и успешно использовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Карле — ни одного эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

За право выйти в основную сетку турнира в Праге Гасанова сразится с победительницей матча Патрисия Кубикова (Чехия) — Джоди Анна Беррейдж (Великобритания).

Отметим, что действующей чемпионкой турнира в Праге является румынка Симона Халеп.

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