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Берреттини: советую всем купить телевизор на воскресенье. Это будет великий день спорта

Берреттини: советую всем купить телевизор на воскресенье. Это будет великий день спорта
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Итальянец Маттео Берреттини поделился ожиданиями от ближайшего воскресенья, которое уместит в себя финал Уимблдона, где сыграет сам теннисист, и финал Евро-2020, в котором выступит сборная Италии по футболу.

«Я думаю, мы заслужили это. Это великий день, великий день спорта. Очень рад, что вместе с футболом мы теперь один из самых больших видов спорта в Италии.

Я бы посоветовал купить хороший телевизор, если у вас его еще нет, потому что думаю, что это будет особенное воскресенье для всех нас.

Это что-то безумное, во что трудно поверить, потому что такого никогда не было. Так что это то, чего никто не ожидал — в первую очередь я.

Сначала будет финал Уимблдона, а потом футбол.

Мы не прошли квалификацию на чемпионат мира, так что после этого они проделали огромную работу, приложили столько усилий. Я думаю, они действительно заслужили этот финал", — приводит слова Берреттини Tennis Head.

В финале Уимблдона Берретини встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Сборная Италии по футболу сыграет в решающей игре Евро-2020 со сборной Англии.

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