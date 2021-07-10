Берреттини: советую всем купить телевизор на воскресенье. Это будет великий день спорта

Итальянец Маттео Берреттини поделился ожиданиями от ближайшего воскресенья, которое уместит в себя финал Уимблдона, где сыграет сам теннисист, и финал Евро-2020, в котором выступит сборная Италии по футболу.

«Я думаю, мы заслужили это. Это великий день, великий день спорта. Очень рад, что вместе с футболом мы теперь один из самых больших видов спорта в Италии.



Я бы посоветовал купить хороший телевизор, если у вас его еще нет, потому что думаю, что это будет особенное воскресенье для всех нас.



Это что-то безумное, во что трудно поверить, потому что такого никогда не было. Так что это то, чего никто не ожидал — в первую очередь я.



Сначала будет финал Уимблдона, а потом футбол.

Мы не прошли квалификацию на чемпионат мира, так что после этого они проделали огромную работу, приложили столько усилий. Я думаю, они действительно заслужили этот финал", — приводит слова Берреттини Tennis Head.

В финале Уимблдона Берретини встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Сборная Италии по футболу сыграет в решающей игре Евро-2020 со сборной Англии.