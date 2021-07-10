Навратилова: голова говорит, что Барти возьмёт титул, но что-то в воздухе за Плишкову

Девятикратная чемпионка Уимблдона Мартина Навратилова высказалась о фаворите финала женского Уимблдона, где сойдутся австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова.

«С чем в первую очередь придётся бороться Барти? Прежде всего, с подачей Плишковой. Она что-то изменила, честно говоря, это даже странно: ты имеешь такую сильную подачу и решаешься на кардинальные изменения. Это случилось после пандемии. Теперь Саша Бажин (тренер Плишковой. – Прим. «Чемпионата») требует от неё подбрасывать мяч ниже. Даже не уверена, что Каролина на 100% довольна этим, но результат феноменальный. То, сколько очков она выигрывает на первой подаче, окупается, особенно на траве. Также её рост является преимуществом, плюс техника эволюционировала.

Эшли будет непросто, как и Соболенко, у которой сильнейшая подача в туре, но при этом в матче с Плишковой Арина заработала всего один брейк-пойнт в трёх сетах. Хотя думаю, что Барти пересмотрит матч Плишкова – Соболенко и, вероятно, выиграет больше мячей, изменит позицию при приёме, чтобы психологически воздействовать на Плишкову. Больше всего у Барти должна работать интуиция и скорость на приёме, чтобы завязывать розыгрыши. У Эшли тоже есть свои инструменты для борьбы: отличный бэкхенд, сильная подача, вариативный отскок. Она хорошо двигается, умеет играть у сетки, бить с лёта.

Но всё же у меня есть ощущение, что пришло время Плишковой. Четыре или пять лет назад мы думали, что она следующая, кто выиграет мэйджор. Приятно видеть, что у неё появилась ещё одна возможность.

Часто экспертов просят высказываться о матчах с точки зрения головы, а не сердца, и первое, безусловно, диктует, что Барти должна выиграть этот титул. Но есть что-то в воздухе, вопреки всему убедившее меня, что на самом деле это может быть время Плишковой. В любом случае нас ждёт увлекательное сражение», — цитирует Навратилову Metro.

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