Финал мужского одиночного разряда Уимблдона впервые в истории будет судить женщина
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На финальный матч одиночного мужского разряда Уимблдона назначена судья из Хорватии Мария Чичак. Это первый в истории турнира случай, когда решающую встречу в мужском одиночном разряде будет обслуживать женщина.
Напомним, что за победу в турнире поборются итальянец Маттео Берреттини и серб Новак Джокович. Игра состоится завтра, 11 июля, в 16:00 мск.
В случае победы Новак Джокович оформит уже третий титул на турнирах «Большого шлема» в этом году. Для серба это хорошая возможность завоевать «Золотой шлем», тем более что именно он является действующим победителем Уимблдона.
Для Маттео Берреттини этот финал станет первым в карьере на турнирах «Большого шлема». Ранее лучшим результатом итальянца был выход в полуфинал на US Open — 2019.
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