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Даяна Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Гамбурге

Даяна Ястремская не сумела выйти в финал турнира в Гамбурге
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38-я ракетка мира, украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия).

В полуфинальной встрече посеянная под первым номером Ястремская в трёх сетах уступила победительнице квалификации румынке Елена-Габриэле Русе со счётом 6:2, 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 59 минут. Ястремская 3 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и успешно использовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы — ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

За титул в Гамбурге Русе поборется с победительницей матча Юле Нимайер – Андрей Петкович (обе из Германии).

Призовой фонд турнира в Гамбурге составил € 189 708. Финальный матч состоится 11 июля.

Гамбург (ж). 1/2 финала
10 июля 2021, суббота. 13:10 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
2 		6 6
         
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
Е. Русе
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