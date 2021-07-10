У Джоковича последние несколько дней были проблемы с желудком

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович рассказал журналистам о том, что в последние несколько дней он имел проблемы с желудком, что негативно сказалось на его игре в полуфинале Уимблдона.

«Последние несколько дней я испытывал проблемы с желудком и лёгкое головокружение. Это мешало мне во время игры с Шаповаловым, у меня не было той же реакции, которая обычно бывает у меня при приёме.

Возможно, я съел что-то плохое, может, это просто эмоции, может, какие-то другие вещи — не знаю точно. Знаю, что в воскресенье буду в порядке, это главное», — сказал Джокович на пресс-конференции после победы над Шаповаловым.

В финальном матче Уимблдона Джокович сыграет с итальянцем Маттео Берреттини, для которого этот финал станет первым в карьере.