Новак Джокович: теннис находится в хороших руках, когда речь идёт о следующем поколении

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о своём отношении к будущему поколению теннисистов.
«Я надеюсь, что наше поколение сможет вдохновить других теннисистов на корте и вне его. Мы трое были в совете игроков: Федерер и Надаль до сих пор, я был там в течение 10 лет.
Это показывает наше желание участвовать в решении некоторых вопросов, которые касаются не только ударов по теннисному мячу, но и других вещей, которые являются частью нашей экосистемы вне корта.
Это то, что я хотел бы видеть от будущих лидеров мужского тенниса.
Зверев показывает это, Медведев тоже. Циципас тоже очень умный парень, очень интересный и разносторонний.
Я думаю, что теннис находится в хороших руках, когда речь идёт о следующем поколении», — цитирует Джоковича Tennis Head.
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