Эшли Барти выиграла 14 стартовых розыгрышей подряд в финале Уимблдона

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выиграла 14 стартовых розыгрышей подряд в финальном матче Уимблдона с Каролиной Плишковой из Чехии.
Это позволило австралийке выйти вперёд в первом сете со счётом 4:0.
Стартовый сет завершился со счётом 6:3. Сейчас девушки начинают вторую партию.
Эшли Барти никогда не играла в финале Уимблдона. Для Каролины Плишковой это также первая возможность в карьере выиграть этот турнир.
Обе теннисистки за весь путь к финалу отдали всего лишь по одному сету своим соперницам.
Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Людмила Самсонова, которая прошла в 1/8 финала.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не смогла защитить титул.
- 10 июля 2021
-
16:44
-
16:38
-
16:10
-
15:57
-
15:44
-
15:40
-
15:17
-
15:16
-
14:17
-
14:08
-
13:02
-
12:43
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 июля 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:30
-
20:24
-
20:06
-
18:48
-
18:29
-
17:21
-
17:04
-
16:36