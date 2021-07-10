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Эшли Барти выиграла 14 стартовых розыгрышей подряд в финале Уимблдона

Эшли Барти выиграла 14 стартовых розыгрышей подряд в финале Уимблдона
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Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выиграла 14 стартовых розыгрышей подряд в финальном матче Уимблдона с Каролиной Плишковой из Чехии.

Это позволило австралийке выйти вперёд в первом сете со счётом 4:0.

Стартовый сет завершился со счётом 6:3. Сейчас девушки начинают вторую партию.

Эшли Барти никогда не играла в финале Уимблдона. Для Каролины Плишковой это также первая возможность в карьере выиграть этот турнир.

Обе теннисистки за весь путь к финалу отдали всего лишь по одному сету своим соперницам.

Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Людмила Самсонова, которая прошла в 1/8 финала.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не смогла защитить титул.

Уимблдон (ж). Финал
10 июля 2021, суббота. 16:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4  
3 		4  
         
Каролина Плишкова
13
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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