Барти расплакалась после победы, Тома Круза встречали на трибуне. Фото финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, в Лондоне на стадионе «Всеанглийский» первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.



Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии стала первой теннисисткой, которая в XXI веке выиграла и юниорский, и взрослый Уимблдон. Причём сделала это Барти с разницей в 10 лет. Первый титул датирован 2011 годом, второй – 2021-м.



Ранее юниорский и взрослый Уимблдон удавалось выиграть только трём теннисисткам. Дважды это произошло в ХХ веке, когда первенствовали британка Энн Джонс и швейцарка Мартина Хингис. Юниорский успех француженки Амели Моресмо также пришёлся ещё на прошлый век.



Лучшие кадры с финала Уимблдонского турнира— в фотоподборке «Чемпионата».