Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Барти расплакалась после победы, Тома Круза встречали на трибуне. Фото финала Уимблдона

Барти расплакалась после победы, Тома Круза встречали на трибуне. Фото финала Уимблдона
Эшли Барти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 июля, в Лондоне на стадионе «Всеанглийский» первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии впервые в карьере выиграла Уимблдонский турнир. В финальном матче Барти нанесла поражение восьмой сеяной чешке Каролине Плишковой со счётом 6:3, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии стала первой теннисисткой, которая в XXI веке выиграла и юниорский, и взрослый Уимблдон. Причём сделала это Барти с разницей в 10 лет. Первый титул датирован 2011 годом, второй – 2021-м.

Ранее юниорский и взрослый Уимблдон удавалось выиграть только трём теннисисткам. Дважды это произошло в ХХ веке, когда первенствовали британка Энн Джонс и швейцарка Мартина Хингис. Юниорский успех француженки Амели Моресмо также пришёлся ещё на прошлый век.

Лучшие кадры с финала Уимблдонского турнира— в фотоподборке «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021