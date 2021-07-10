Эшли Барти стала первой за 41 год австралийкой, выигравшей Уимблдон
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Первая ракетка мира Эшли Барти, которая в трёх сетах победила в финале турнира «Большого шлема» на траве чешскую теннисистку Каролину Плишкову, стала первой австралийкой, выигравшей Уимблдон с 1980 года.
41 год назад выиграть травяной мэйджор удалось Ивонн Гулагонг-Коули — соотечественнице, кумиру и наставнице Барти. Гулагонг-Коули – победительница семи турниров «Большого шлема». Уимблдон она выигрывала дважды – в 1971 и 1980 годах.
Для Барти титул стал 12-м в карьере, четвёртым в сезоне-2021 и второй победой на турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос» — 2019. Ранее лучшим результатом Барти на травяном мэйджоре был выход в четвёртый круг в 2019 году.
За победу Барти получит 2000 рейтинговых очков и £ 1,7 млн призовых.
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