Веснина и Кудерметова уступили Се Шувэй и Мертенс в финале парного Уимблдона

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не сумели стать победительницами Уимблдонского турнира в парном разряде. В финале Веснина и Кудерметова уступили третьим сеяным, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Веснина и Кудерметова пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Се Шувэй и Мертес подали два эйса, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Веснина/Кудерметова – Се Шувэй/Мертенс на Уимблдоне.

Для Се Шувэй это третий титул в женском парном разряде на Уимблдоне. Ранее она побеждала в 2013 и 2019 годах. Мертенс впервые выиграла турнир.

Чемпионка 2017 года Веснина в четвёртый раз играла в финале Уимблдона в женском парном разряде, Кудерметова – впервые.