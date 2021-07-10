Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Веснина и Кудерметова уступили Се Шувэй и Мертенс в финале парного Уимблдона

Веснина и Кудерметова уступили Се Шувэй и Мертенс в финале парного Уимблдона
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не сумели стать победительницами Уимблдонского турнира в парном разряде. В финале Веснина и Кудерметова уступили третьим сеяным, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Веснина и Кудерметова пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Се Шувэй и Мертес подали два эйса, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Веснина/Кудерметова – Се Шувэй/Мертенс на Уимблдоне.

Для Се Шувэй это третий титул в женском парном разряде на Уимблдоне. Ранее она побеждала в 2013 и 2019 годах. Мертенс впервые выиграла турнир.

Чемпионка 2017 года Веснина в четвёртый раз играла в финале Уимблдона в женском парном разряде, Кудерметова – впервые.

Уимблдон — парный разряд (ж). Финал
10 июля 2021, суббота. 18:45 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 7
3 		7 9
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Вот это возвращение! После декрета Елена Веснина стала финалисткой уже второго «Шлема» Вот это возвращение! После декрета Елена Веснина стала финалисткой уже второго «Шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021