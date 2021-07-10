Веснина и Кудерметова уступили Се Шувэй и Мертенс в финале парного Уимблдона

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова не сумели стать победительницами Уимблдонского турнира в парном разряде. В финале Веснина и Кудерметова уступили третьим сеяным, Се Шувэй из Китайского Тайбэя и бельгийке Элисе Мертенс, со счётом 6:3, 5:7, 7:9. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Веснина и Кудерметова пять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. Се Шувэй и Мертес подали два эйса, шесть раз ошиблись на подаче и реализовали пять брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финала Веснина/Кудерметова – Се Шувэй/Мертенс на Уимблдоне.
Для Се Шувэй это третий титул в женском парном разряде на Уимблдоне. Ранее она побеждала в 2013 и 2019 годах. Мертенс впервые выиграла турнир.
Чемпионка 2017 года Веснина в четвёртый раз играла в финале Уимблдона в женском парном разряде, Кудерметова – впервые.
|1
|2
|3
|
|5
|7
|
|7
|9
- 10 июля 2021
-
21:48
-
21:19
-
19:45
-
19:15
-
18:49
-
18:07
-
16:44
-
16:38
-
16:10
-
15:57
-
15:44
-
15:40
-
15:17
-
15:16
-
14:17
-
14:08
-
13:02
-
12:43
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 июля 2021
-
22:03
-
22:00
-
21:57
-
21:30
-
20:24