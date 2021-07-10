Новак Джокович: надеюсь, Италия победит только в футбольном финале

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сравнил два финала, которые пройдут в Лондоне в воскресенье, 11 июля, с участием итальянских спортсменов. Он встретится в финале Уимблдона с Маттео Берреттини, а сборная Италии сыграет с Англией в финале чемпионата Европы по футболу.

«Мы никогда не встречались на траве. Это его первый финал на турнире «Большого шлема», 30-й для меня. Надеюсь, большой опыт мне поможет. Он играет в свой лучший теннис, в частности на подаче, да и форхенд выглядит одним из лучших. Маттео очень талантлив, а также очень умён в тактическом плане, он знает, как хорошо построить атаку, он агрессивен с самого начала.

Я ожидаю чрезвычайно тяжёлого матча, надеюсь, что это будет хороший теннис. Маттео особо нечего терять в матче против меня, а вот сборной Италии есть что терять в игре с Англией. Надеюсь, оба матча пройдут чудесно, а Италия победит только в футбольном финале!» — приводит слова Джоковича Sky Sport Italia.