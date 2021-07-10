Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук сыграют в финале юниорского Уимблдона среди пар

Россиянка Диана Шнайдер и белоруска Кристина Дмитрук вышли в финал юниорского Уимблдона в парном разряде.
В полуфинальном матче первые сеяные Шнайдер и Дмитрук обыграли представительниц США Риз Брантмайер и Эльвину Калиеву со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась ровно час. Шнайдер и Дмитрук подали один эйс на двоих, избежали двойных ошибок и реализовали 3 из 5 брейк-пойнтов. Брантмайер и Калиева подали четыре эйса, шесть раз ошиблись на подаче и не воспользовались двумя шансами взять подачу соперниц.
За титул юниорского Уимблдона Шнайдер и Дмитрук сыграют с бельгийкой Софией Костулас и финкой Лаурой Хиетаранта, которые в полуфинале нанесли поражение второй паре турнира Полина Кудерметова/Линда Фрухвиртова (Россия/Чехия) со счётом 2:6, 6:2 [10:8].
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