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Хорваты Мектич и Павич впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Хорваты Мектич и Павич впервые выиграли Уимблдон в парном разряде
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Хорватская пара Никола Мектич и Мате Павич выиграла Уимблдон в мужском парном разряде. В финале первые сеяные Мектич и Павич нанесли поражение испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Мектич и Павич девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. Четвёртые сеяные Гранольерс и Себальос подали девять эйсов, шесть раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперников.

Павич во второй раз играл в финале Уимблдона в парном разряде, но в 2017 году он не смог взять титул. Лучшее достижение Мектича на травяном мэйджоре также датировано 2017 годом – тогда он добрался до полуфинала.

Уимблдон — парный разряд (м). Финал
10 июля 2021, суббота. 21:35 МСК
Никола Мектич
Хорватия
Никола Мектич
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
Н. Мектич М. Павич
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 2 7  
4 		6 5 6 5  
             
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
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