Хорваты Мектич и Павич впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Хорватская пара Никола Мектич и Мате Павич выиграла Уимблдон в мужском парном разряде. В финале первые сеяные Мектич и Павич нанесли поражение испанцу Марселю Гранольерсу и аргентинцу Орасио Себальосу со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Мектич и Павич девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. Четвёртые сеяные Гранольерс и Себальос подали девять эйсов, шесть раз ошиблись на подаче и взяли две подачи соперников.

Павич во второй раз играл в финале Уимблдона в парном разряде, но в 2017 году он не смог взять титул. Лучшее достижение Мектича на травяном мэйджоре также датировано 2017 годом – тогда он добрался до полуфинала.