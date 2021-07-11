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Матс Виландер: у Джоковича будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема»

Матс Виландер: у Джоковича будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема»
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал, сколько титулов на мэйджорах может завоевать серб Новак Джокович до завершения карьеры. В данный момент Джокович является 19-кратным чемпионом ТБШ.

«Думаю, у Джоковича получится собрать «Золотой шлем». Он выиграет Олимпиаду и завоюет 21-й трофей мэйджора на US Open. Пожалуй, в следующем году он выиграет ещё три «Шлема» и столько же ещё через год. В результате у него будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема». Джокович совершенно не выглядит на свои 34 года, скорее лет на 20, ведь он просто порхает по корту. Но даже с ним может что-то случиться, такое невозможно предугадать», — приводит слова Виландера Tennis Head.

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