Матс Виландер: у Джоковича будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема»
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал, сколько титулов на мэйджорах может завоевать серб Новак Джокович до завершения карьеры. В данный момент Джокович является 19-кратным чемпионом ТБШ.
«Думаю, у Джоковича получится собрать «Золотой шлем». Он выиграет Олимпиаду и завоюет 21-й трофей мэйджора на US Open. Пожалуй, в следующем году он выиграет ещё три «Шлема» и столько же ещё через год. В результате у него будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема». Джокович совершенно не выглядит на свои 34 года, скорее лет на 20, ведь он просто порхает по корту. Но даже с ним может что-то случиться, такое невозможно предугадать», — приводит слова Виландера Tennis Head.
Новость по темеДжокович: надеюсь, люди понимают историю, которая стоит на кону. Это будет великая битва
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