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Появилось первое фото Александра Зверева с пятимесячной дочерью

Появилось первое фото Александра Зверева с пятимесячной дочерью
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Бренда Патеа, бывшая девушка шестой ракетки мира немца Александра Зверева, впервые опубликовала снимок, на котором Зверев запечатлён с их совместным ребёнком – дочкой Майлой.

Появилось первое фото Александра Зверева с дочерью

Появилось первое фото Александра Зверева с дочерью

Фото: https://www.instagram.com/brendapatea/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d4592c3a-3219-4436-9ae0-f3bb75ceb1

«Это были прекрасные дни. Надеюсь, скоро вновь увидимся», — написала Патеа в «сториз» своего «инстаграма».

Зверев и Патеа встречались с осени 2019 года, а в октябре следующего года Бренда объявила об их расставании и своей беременности. В марте 2021 года 23-летний Зверев впервые стал отцом. Отметим, что, будучи беременной, Патеа заявляла, что не желает делить со Зверевым опеку после рождения ребёнка.

Зверев – бывшая третья ракетка мира, финалист US Open-2020, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата в 2018 году.

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