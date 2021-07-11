Появилось первое фото Александра Зверева с пятимесячной дочерью

Бренда Патеа, бывшая девушка шестой ракетки мира немца Александра Зверева, впервые опубликовала снимок, на котором Зверев запечатлён с их совместным ребёнком – дочкой Майлой.
Появилось первое фото Александра Зверева с дочерью
Фото: https://www.instagram.com/brendapatea/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d4592c3a-3219-4436-9ae0-f3bb75ceb1
«Это были прекрасные дни. Надеюсь, скоро вновь увидимся», — написала Патеа в «сториз» своего «инстаграма».
Зверев и Патеа встречались с осени 2019 года, а в октябре следующего года Бренда объявила об их расставании и своей беременности. В марте 2021 года 23-летний Зверев впервые стал отцом. Отметим, что, будучи беременной, Патеа заявляла, что не желает делить со Зверевым опеку после рождения ребёнка.
Зверев – бывшая третья ракетка мира, финалист US Open-2020, победитель 15 турниров ATP в одиночном разряде, в том числе Итогового чемпионата в 2018 году.
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