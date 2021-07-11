Джокович: моя манера игры связана с Человеком-пауком. Я проводил с ним много времени

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об особенностях своей игры в преддверии финала Уимблдона с Маттео Берреттини.
«Тренеры не станут рекомендовать молодым игрокам скользить на траве. По-моему, это моё уникальное движение, которое я отрабатывал и всю карьеру использовал на всех покрытиях. Думаю, это как-то связано с тем, что в детстве я занимался лыжами, так что у меня более гибкие суставы. Девять из десяти игроков не стали бы так двигаться – особенно на траве. Может быть, моя манера игры связана с Человеком-пауком. В последние годы я проводил с ним много времени, он мне помогает», — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Новак Джокович — первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.
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