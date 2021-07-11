Матс Виландер рассказал, что общего у Роджера Федерера и Маттео Берреттини

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал, что общего у финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Сегодня, 11 июля, Берреттини сразится с сербом Новаком Джоковичем в решающем матче Уимблдона.
«Возможно, удар слева немного ограничивает его шансы на грунте, но на траве Маттео знает, как скрыть свои слабые стороны, и это потрясающе у него выходит. Великих игроков отличает именно это – умение прятать свои слабые стороны. Роджер Федерер – прекрасный тому пример. Его слабое место – тоже удар слева. У него отличный форхенд и подача. Маттео может бороться с этим: он играет резаным, а потом выходит вперёд к сетке. Он в два раза выше Федерера, его очень сложно пробить у сетки.
У каждого игрока есть слабости, которые невозможно до конца искоренить. У Пита Сампраса были проблемы с бэкхендом, Стефан Эдберг плохо бил ударом справа, Борис Беккер – слева. Иван Лендл плохо играл у сетки, только за исключением травяного покрытия. Я же плохо бил справа, у меня буквально не было правой руки», — приводит слова Виландера Tennis Head.
- 11 июля 2021
-
11:46
-
11:14
-
10:46
-
10:24
-
10:15
-
09:56
-
09:34
-
00:29
- 10 июля 2021
-
23:18
-
23:01
-
21:48
-
21:19
-
19:45
-
19:15
-
18:49
-
18:07
-
16:44
-
16:38
-
16:10
-
15:57
-
15:44
-
15:40
-
15:17
-
15:16
-
14:17
-
14:08
-
13:02
-
12:43
-
11:47
-
11:44
-
10:56
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
09:55