Матс Виландер рассказал, что общего у Роджера Федерера и Маттео Берреттини

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассказал, что общего у финалиста Уимблдона-2021 итальянца Маттео Берреттини и 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера. Сегодня, 11 июля, Берреттини сразится с сербом Новаком Джоковичем в решающем матче Уимблдона.

«Возможно, удар слева немного ограничивает его шансы на грунте, но на траве Маттео знает, как скрыть свои слабые стороны, и это потрясающе у него выходит. Великих игроков отличает именно это – умение прятать свои слабые стороны. Роджер Федерер – прекрасный тому пример. Его слабое место – тоже удар слева. У него отличный форхенд и подача. Маттео может бороться с этим: он играет резаным, а потом выходит вперёд к сетке. Он в два раза выше Федерера, его очень сложно пробить у сетки.

У каждого игрока есть слабости, которые невозможно до конца искоренить. У Пита Сампраса были проблемы с бэкхендом, Стефан Эдберг плохо бил ударом справа, Борис Беккер – слева. Иван Лендл плохо играл у сетки, только за исключением травяного покрытия. Я же плохо бил справа, у меня буквально не было правой руки», — приводит слова Виландера Tennis Head.