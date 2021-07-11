Касаткина остроумно отреагировала на игровую ошибку оскорбившего её футболиста Хубулова

Российская теннисистка Дарья Касаткина остроумно отреагировала на то, что игрок владикавказской «Алании» Владимир Хубулов принёс команде-сопернику – «КАМАЗу» результативный штрафной удар.

В первом туре ФНЛ «КАМАЗ» принимал «Аланию». До 81-й минуты счёт открыт не был. Однако штрафной, заработанный хозяевами по вине Хубулова, помог «КАМАЗу» выйти вперёд (1:0). Уже в добавленное время второго тайма «Алания» отыгралась благодаря автоголу и смогла избежать поражения (1:1).

Новость об игровом инциденте репостнула к себе на страницу в «Твиттере» журналистка Софья Тартакова. «Ты знаешь, что писать», — написала она, отметив Касаткину. «Шаблон уже есть», — ответила Дарья, использовав эмодзи «смеха».

Ранее Касаткина опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» скриншот, где запечатлены оскорбительные сообщения от Хубулова. Он, используя нецензурные выражения, жёстко критиковал Касаткину за проигрыш латвийке Елене Остапенко во втором круге Уимблдона. Матч завершился со счётом 6:1, 3:6, 8:6 в пользу Остапенко.

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