Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Берреттини в финале Уимблдона-2021

Сегодня, 11 июля, состоится решающий матч Уимблдонского турнира, в котором сыграют первый сеяный серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини (7). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Берреттини в финале Уимблдона

Джокович дважды обыгрывал Берреттини в очных противостояниях: в четвертьфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5 и на Итоговом чемпионате ATP со счётом 6:2, 6:1.

34-летний Джокович является пятикратным чемпионом Уимблдона. 25-летний Берреттини никогда не выходил в финал турниров «Большого шлема». Его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в четвёртый круг.