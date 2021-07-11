Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук стали чемпионками юниорского Уимблдона
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Российская теннисистка Диана Шнайдер в паре с представительницей Беларуси Кристиной Дмитрук стала чемпионкой юниорского Уимблдонского турнира в парном разряде.
В решающем матче Шнайдер и Дмитрук обыграли бельгийку Софию Костулас и финку Лауру Хиетаранту со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час 8 минут. Шнайдер и Дмитрук ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8. На счету их соперниц — ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.
Отметим, на прошедшем «Ролан Гаррос» по юниорам в одиночном разряде Шнайдер дошла до полуфинала. 17-летняя россиянка занимает четвёртое место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).
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