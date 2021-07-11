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Тарпищев отреагировал на победу россиянки Шнайдер в финале юниорского Уимблдона

Тарпищев отреагировал на победу россиянки Шнайдер в финале юниорского Уимблдона
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на победу 17-летней россиянки Дианы Шнайдер в финале юниорского Уимблдона в парном разряде. Шнайдер в тандеме с представительницей Беларуси Кристиной Дмитрук обыграли бельгийку Софию Костулас и финку Лауру Хиетаранту со счётом 6:1, 6:2.

«Шнайдер давно в нашей юниорской сборной, талантливая теннисистка. Цепкая, с хорошей игрой на задней линии. Победа в паре на юниорском Уимблдоне — это успех, безусловно. Но важно не останавливаться, а продолжать развиваться и прогрессировать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отметим, на прошедшем «Ролан Гаррос» по юниорам в одиночном разряде Шнайдер дошла до полуфинала. 17-летняя россиянка занимает четвёртое место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF).

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