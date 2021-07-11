Джокович уступил в первом сете финала Уимблдона, ведя со счётом 5:2

Первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил в первом сете финального матча Уимблдона итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7).
По ходу стартовой партии Джокович лидировал с преимуществом в три гейма, однако не сумел реализовать сетбол, после чего позволил итальянцу сравнять счёт.
Победитель первого сета решался на тай-брейке, где Берреттини оказался удачливее.
Продолжительность стартовой партии составила 1 час 19 минут. На счету Новака 1 эйс и 3 двойные ошибки при 1 реализованном брейк-пойнте из 3. На счету Берреттини 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и также 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.
Это всего лишь второй проигранный сет Джоковича на нынешнем Уимблдоне. Напомним, в первом матче турнира Новак также стартовал с проигранного сета, но затем одержал уверенную победу.
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