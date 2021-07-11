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Джокович уступил в первом сете финала Уимблдона, ведя со счётом 5:2

Джокович уступил в первом сете финала Уимблдона, ведя со счётом 5:2
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович уступил в первом сете финального матча Уимблдона итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7).

По ходу стартовой партии Джокович лидировал с преимуществом в три гейма, однако не сумел реализовать сетбол, после чего позволил итальянцу сравнять счёт.

Победитель первого сета решался на тай-брейке, где Берреттини оказался удачливее.

Продолжительность стартовой партии составила 1 час 19 минут. На счету Новака 1 эйс и 3 двойные ошибки при 1 реализованном брейк-пойнте из 3. На счету Берреттини 4 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и также 1 брейк при 3 брейк-пойнтах.

Это всего лишь второй проигранный сет Джоковича на нынешнем Уимблдоне. Напомним, в первом матче турнира Новак также стартовал с проигранного сета, но затем одержал уверенную победу.

Уимблдон (м). Финал
11 июля 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 4    
7 7 		4 2    
             
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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