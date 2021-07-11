Японская теннисистка Наоми Осака выступила с публичной речью на церемонии наград ESPY. Напомним, Наоми была признана лучшей спортсменкой года.

«Не очень хочу говорить длинную речь, потому что немного нервничаю.

Знаю, что этот год был очень тяжёлым, он ещё даже не закончился, но он был очень тяжёлым для многих из нас. Я просто хочу сказать, что очень люблю вас, ребята, и это мой первый ESPY, так что это действительно здорово — быть окружённой всеми этими невероятными спортсменами.

Я думаю, что все вы, ребята, очень крутые, и я смотрю на некоторых из вас по телевизору, так что это действительно нереально — быть здесь. И да, спасибо вам большое, я очень ценю это», — сказала Осака во время вручения награды.