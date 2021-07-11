Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальном матче Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.

Эта победа позволила Новаку в шестой раз в карьере стать чемпионом Уимблдона.

После неудачного первого сета Джокович взял три партии подряд и выиграл уже третий титул турнира «Большого шлема» в этом году.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут. За всю игру Джокович выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету итальянца 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.

Рекордсменом по количеству титулов на Уимблдоне является швейцарец Роджер Федерер. На его счету восемь побед.

Для Маттео Берреттини этот финал стал первым на турнирах «Большого шлема».