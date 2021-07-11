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Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон

Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл в финальном матче Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3.

Эта победа позволила Новаку в шестой раз в карьере стать чемпионом Уимблдона.

После неудачного первого сета Джокович взял три партии подряд и выиграл уже третий титул турнира «Большого шлема» в этом году.

Продолжительность встречи составила 3 часа 27 минут. За всю игру Джокович выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету итальянца 16 подач навылет, 3 двойные ошибки и 2 брейка при 7 брейк-пойнтах.

Рекордсменом по количеству титулов на Уимблдоне является швейцарец Роджер Федерер. На его счету восемь побед.

Для Маттео Берреттини этот финал стал первым на турнирах «Большого шлема».

Уимблдон (м). Финал
11 июля 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 6  
7 7 		4 4 3  
             
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера
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