Джокович сравнялся с Федерером и Надалем по числу выигранных ТБШ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал чемпионом Уимблдона, обыграв в финальной встрече итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Эта победа позволила Новаку догнать швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема».
Теперь у каждого представителя «Большой тройки» по 20 выигранных титулов.
Стоит отметить, что Джокович уже четвёртый подряд турнир «Большого шлема» выходит в финал. Во всех четырёх решающих встречах сербу противостояли разные соперники.
На осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 сербу противостоял Рафаэль Надаль, в Австралии-2021 против Новака играл россиянин Даниил Медведев, в Париже 4 недели назад с Джоковичем сражался грек Стефанос Циципас и вот сейчас на Уимблдоне право помериться силами с первой ракеткой мира получил итальянец Маттео Берреттини.
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