Новак Джокович станет обладателем «Золотого шлема», если выиграет ОИ-2020 и US Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.

Никому из мужчин ранее не удавалось добиться такого результата. У женщин «Золотой шлем» собрала только немка Штеффи Граф в 1988 году.

Кроме того, Джокович стал лишь пятым теннисистом в истории, у кого получилось победить в первых трёх мэйджорах календарного года.

Ранее это удавалось сделать Джеку Кроуфорду в 1933-м, Дону Баджу — в 1938-м, Лью Хоуду — в 1956-м и дважды Роду Лэйверу — в 1962-м и в 1969-м.