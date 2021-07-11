Новак Джокович станет обладателем «Золотого шлема», если выиграет ОИ-2020 и US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.
Никому из мужчин ранее не удавалось добиться такого результата. У женщин «Золотой шлем» собрала только немка Штеффи Граф в 1988 году.
Кроме того, Джокович стал лишь пятым теннисистом в истории, у кого получилось победить в первых трёх мэйджорах календарного года.
Ранее это удавалось сделать Джеку Кроуфорду в 1933-м, Дону Баджу — в 1938-м, Лью Хоуду — в 1956-м и дважды Роду Лэйверу — в 1962-м и в 1969-м.
Новость по темеНовак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон
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