Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил серба Новака Джоковича с 20-м завоеванным титулом на турнирах «Большого шлема».
Сегодня Новак стал чемпионом Уимблдона, обыграв в финальной встрече итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.
«Поздравляю Новака с 20-м крупным титулом. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец!» — написал Федерер в своём «твиттере».
У всех трёх представителей «Большой тройки» теперь в активе по 20 выигранных турниров «Большого шлема».
Кроме того, эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.
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