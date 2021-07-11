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Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне

Роджер Федерер поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер поздравил серба Новака Джоковича с 20-м завоеванным титулом на турнирах «Большого шлема».

Сегодня Новак стал чемпионом Уимблдона, обыграв в финальной встрече итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

«Поздравляю Новака с 20-м крупным титулом. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец!» — написал Федерер в своём «твиттере».

У всех трёх представителей «Большой тройки» теперь в активе по 20 выигранных турниров «Большого шлема».

Кроме того, эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.

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