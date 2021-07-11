Серия победных матчей Новака Джоковича достигла отметки 18

Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу в финальном матче Уимблдона над Маттео Берреттини из Италии, что позволило ему достигнуть отметки в 18 выигранных матчей подряд.

Последнее поражение серба произошло 16 мая в финальном матче на турнире в Риме, где ему противостоял испанец Рафаэль Надаль. После этого Джокович принял участие в трёх турнирах, два из которых являются мэйджорами, и во всех из них одержал победу.

Победа на Уимблдоне также позволила Новаку догнать швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема».



Теперь у каждого представителя «Большой тройки» по 20 выигранных титулов.

Кроме того, в случае победы Джоковича на Олимпиаде в Токио и US Open он станет первым в истории обладателем «Золотого шлема» среди мужчин.