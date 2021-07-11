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Джокович пробовал газон на вкус и целовал кубок Уимблдона. Лучшие фото с финала в Лондоне

Джокович пробовал газон на вкус и целовал кубок Уимблдона. Лучшие фото с финала в Лондоне
Новак Джокович
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11 июля в Лондоне на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета сербский теннисист Новак Джокович в четырёх сетах обыграл итальяца Маттео Берреттини со счётом со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 и стал победителем Уимблдона.

Эта победа позволила Новаку в шестой раз в карьере стать чемпионом Уимблдона и приблизила к «Золотому шлему». Для уникального достижения Джоковичу осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.

Стоит отметить, что Джокович уже четвёртый подряд турнир «Большого шлема» выходит в финал. Во всех четырёх решающих встречах сербу противостояли разные соперники.

Лучшие фото с матча Новак Джокович — Маттео Берреттини — в фотоподборке «Чемпионата».

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