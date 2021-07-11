Джокович стал третьим действующим игроком, выигравшим в один год Уимблдон и «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в финальном матче Уимблдона итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Эта победа позволила первой ракетке мира стать третьим действующим игроком, которому удалось в один календарный год выиграть Уимблдон и «Ролан Гаррос».
Ранее это достижение покорялось испанцу Рафаэлю Надалю — в 2008-м и 2010-м, а также швейцарцу Роджеру Федереру — в 2009-м.
Также эта победа позволила Новаку догнать Федерера и Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема».
Теперь у каждого представителя «Большой тройки» по 20 титулов.
Кроме того, Джокович стал лишь пятым теннисистом в истории и первым среди действующих, у кого получилось победить в первых трёх мэйджорах календарного года.
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