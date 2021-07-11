Кравчик и Скупски выиграли Уимблдон в миксте, для американки это второй титул БШ подряд

Американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски стали победителями Уимблдонского турнира в миксте. Седьмые сеяные Кравчик и Скупски в финале нанесли поражение британскому дуэту Хэрриет Дарт и Джо Солсбери со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Кравчик и Скупски дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Дарт и Солсбери подали шесть, трижды ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперников.

Ранее в 2021 году Кравчик стала победительницей «Ролан Гаррос» в миксте с Солсбери, который на Уимблдоне противостоял ей в финале. Для Скупски это первый титул «Большого шлема». Добавим также, что в финале Открытого чемпионата Франции Кравчик и Солсбери обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.