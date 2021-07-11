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Кравчик и Скупски выиграли Уимблдон в миксте, для американки это второй титул БШ подряд

Кравчик и Скупски выиграли Уимблдон в миксте, для американки это второй титул БШ подряд
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Американка Дезире Кравчик и британец Нил Скупски стали победителями Уимблдонского турнира в миксте. Седьмые сеяные Кравчик и Скупски в финале нанесли поражение британскому дуэту Хэрриет Дарт и Джо Солсбери со счётом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Кравчик и Скупски дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов. Дарт и Солсбери подали шесть, трижды ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперников.

Ранее в 2021 году Кравчик стала победительницей «Ролан Гаррос» в миксте с Солсбери, который на Уимблдоне противостоял ей в финале. Для Скупски это первый титул «Большого шлема». Добавим также, что в финале Открытого чемпионата Франции Кравчик и Солсбери обыграли Елену Веснину и Аслана Карацева.

Уимблдон — микст. Финал
11 июля 2021, воскресенье. 20:20 МСК
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Н. Скупски Д. Кравчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
2 		6 1  
         
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Хэрриет Дарт
Великобритания
Хэрриет Дарт
Д. Солсбери Х. Дарт
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