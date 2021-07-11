Маттео Берреттини: важно, что я проигрываю только лучшему игроку в мире

После поражения в финале Уимблдона Маттео Берреттини отметил, что в последнее время проигрывает только первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Сначала — в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем — в финале травяного мэйджора.
«Самое важное для меня, что я проигрываю только лучшему игроку в мире. В Париже уступил ему, и он выиграл турнир. Турнир в Лондоне я выиграл, а затем снова уступил ему здесь. Это значит, что мой уровень растёт, что я на правильном пути.
Чтобы победить Новака, мне нужно стать ещё лучше. Он говорил, что улучшал свой теннис, проигрывая Рафе и Роджеру. Я также постараюсь стать лучше благодаря ему.
Я заслуживаю быть здесь, чувствую это. Сегодня Новак снова был лучшим игроком на площадке, но я всё ближе. Каждый матч, который я играю против лучших, помогает мне совершенствоваться, хотя это всё труднее и труднее. Мне нужны такие матчи, нужен такой опыт.
Знаю, что могу выиграть этот титул. Не скажу когда, но знаю, что смогу. Вот что я намерен сделать в следующие недели, месяцы и годы: попытаться поднять трофей», — приводит слова Берреттини пресс-служба Уимблдона.
- 11 июля 2021
-
23:03
-
22:03
-
21:38
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:16
-
20:03
-
19:48
-
19:35
-
18:16
-
17:54
-
17:25
-
16:55
-
15:43
-
15:41
-
14:23
-
14:03
-
13:14
-
12:56
-
12:26
-
11:46
-
11:14
-
10:46
-
10:24
-
10:15
-
09:56
-
09:34
-
00:29
- 10 июля 2021
-
23:18
-
23:01
-
21:48
-
21:19
-
19:45
-
19:15