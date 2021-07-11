Маттео Берреттини: важно, что я проигрываю только лучшему игроку в мире

После поражения в финале Уимблдона Маттео Берреттини отметил, что в последнее время проигрывает только первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Сначала — в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем — в финале травяного мэйджора.

«Самое важное для меня, что я проигрываю только лучшему игроку в мире. В Париже уступил ему, и он выиграл турнир. Турнир в Лондоне я выиграл, а затем снова уступил ему здесь. Это значит, что мой уровень растёт, что я на правильном пути.

Чтобы победить Новака, мне нужно стать ещё лучше. Он говорил, что улучшал свой теннис, проигрывая Рафе и Роджеру. Я также постараюсь стать лучше благодаря ему.

Я заслуживаю быть здесь, чувствую это. Сегодня Новак снова был лучшим игроком на площадке, но я всё ближе. Каждый матч, который я играю против лучших, помогает мне совершенствоваться, хотя это всё труднее и труднее. Мне нужны такие матчи, нужен такой опыт.

Знаю, что могу выиграть этот титул. Не скажу когда, но знаю, что смогу. Вот что я намерен сделать в следующие недели, месяцы и годы: попытаться поднять трофей», — приводит слова Берреттини пресс-служба Уимблдона.