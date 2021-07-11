Новак Джокович: я лучший игрок на всех покрытиях

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал победу в финале Уимблдона, ставшую для него третьей на турнирах «Большого шлема» в 2021 году.

«Я лучший игрок на всех покрытиях. Путь, который я прошёл, был очень полезен для каждого сегмента моей игры, а также для моего менталитета, опыта, понимания того, как справляться с давлением в важные моменты, как быть цепким игроком, когда это нужно.

Чем чаще вы играете в важных матчах, тем больше у вас опыта. Чем больше у вас опыта, тем больше вы верите в себя. Чем больше вы выигрываете, тем увереннее становитесь. Это всё связано.

Всегда считал, что могу сыграть свой лучший теннис на турнирах «Большого шлема» и дать себе хороший шанс выиграть любой «Шлем» на любом покрытии, потому что знаю, на что способен. Знаю, что у меня есть очень цельная игра, которая уже доказала свою состоятельность на всех покрытиях», — приводит слова Джоковича пресс-служба Уимблдона.