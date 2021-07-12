Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил первую ракетку мира Новака Джоковича с победой на Уимблдоне, принёсшей сербу двадцатый титул «Большого шлема» в карьере.
«Поздравляю, Новак Джокович, с этим потрясающим достижением. 20 титулов «Большого шлема» — это грандиозный успех, и поразительно, что теперь он объединяет трёх теннисистов. Отлично сработано, ещё раз поздравляю тебя и твою команду с этим!» — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».
У всех трёх представителей «Большой тройки» (Роджера Федерера, Надаля и Джоковича) теперь в активе по 20 выигранных турниров «Большого шлема».
Кроме того, эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.
- 12 июля 2021
-
00:40
-
00:07
- 11 июля 2021
-
23:41
-
23:28
-
23:03
-
22:03
-
21:38
-
20:45
-
20:33
-
20:26
-
20:16
-
20:03
-
19:48
-
19:35
-
18:16
-
17:54
-
17:25
-
16:55
-
15:43
-
15:41
-
14:23
-
14:03
-
13:14
-
12:56
-
12:26
-
11:46
-
11:14
-
10:46
-
10:24
-
10:15
-
09:56
-
09:34
-
00:29
- 10 июля 2021
-
23:18
-
23:01