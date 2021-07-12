Рафаэль Надаль поздравил Новака Джоковича с победой на Уимблдоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поздравил первую ракетку мира Новака Джоковича с победой на Уимблдоне, принёсшей сербу двадцатый титул «Большого шлема» в карьере.

«Поздравляю, Новак Джокович, с этим потрясающим достижением. 20 титулов «Большого шлема» — это грандиозный успех, и поразительно, что теперь он объединяет трёх теннисистов. Отлично сработано, ещё раз поздравляю тебя и твою команду с этим!» — написал Надаль на своей странице в «Твиттере».

У всех трёх представителей «Большой тройки» (Роджера Федерера, Надаля и Джоковича) теперь в активе по 20 выигранных турниров «Большого шлема».

Кроме того, эта победа приблизила Новака к «Золотому шлему». Для уникального достижения ему осталось победить на предстоящей Олимпиаде в Токио и на US Open.