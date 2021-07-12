Соболенко поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — восьмая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 12 июля белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на четвёртую, чешка Каролина Плишкова — на пятую, представительница Туниса Онс Жабер — на девятую. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова опустилась на восьмую позицию.



Чемпионская гонка WTA. 12 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.

2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.

3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3498.

4 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.

5 (20). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.

6 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536.

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.

8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.

9 (13). Онс Жабер (Тунис) — 2010.

10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.

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16 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...

20 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...

29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1052...

30 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1043...

52 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 620...

62 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 526...

81 (70). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...

83 (74). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...

94 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 298...

97 (93). Анастасия Гасанова (Россия) — 286.

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