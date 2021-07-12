Соболенко поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA, Павлюченкова — восьмая

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 12 июля белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на вторую строчку, представительница Польши Ига Свёнтек — на четвёртую, чешка Каролина Плишкова — на пятую, представительница Туниса Онс Жабер — на девятую. Лучшая из россиянок Анастасия Павлюченкова опустилась на восьмую позицию.
Чемпионская гонка WTA. 12 июля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5381.
2 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 3538.
3 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3498.
4 (5). Ига Свёнтек (Польша) — 2680.
5 (20). Каролина Плишкова (Чехия) — 2607.
6 (4). Наоми Осака (Япония) — 2536.
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2325.
8 (7). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2029.
9 (13). Онс Жабер (Тунис) — 2010.
10 (10). Кори Гауфф (США) — 2005.
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16 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 1658...
20 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1537...
29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1052...
30 (34). Людмила Самсонова (Россия) — 1043...
52 (52). Вера Звонарёва (Россия) — 620...
62 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 526...
81 (70). Маргарита Гаспарян (Россия) — 398...
83 (74). Светлана Кузнецова (Россия) — 393...
94 (88). Варвара Грачёва (Россия) — 298...
97 (93). Анастасия Гасанова (Россия) — 286.
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