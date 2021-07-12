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Александр Зверев стал 5-й ракеткой мира, Маттео Берреттини обошёл Роджера Федерера

Александр Зверев стал 5-й ракеткой мира, Маттео Берреттини обошёл Роджера Федерера
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В обновлённом рейтинге ATP от 12 июля немец Александр Зверев поднялся на пятую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую, канадец Денис Шаповалов — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, остался на второй позиции. Его соотечественник Карен Хачанов стал 25-й ракеткой мира.

Рейтинг АТР. 12 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8270.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8150.
5 (6). Александр Зверев (Германия) — 7475.
6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6255.
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 5488.
9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.
10 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.
...
24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304.
25 (29). Карен Хачанов (Россия) — 2235.

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