Александр Зверев стал 5-й ракеткой мира, Маттео Берреттини обошёл Роджера Федерера

В обновлённом рейтинге ATP от 12 июля немец Александр Зверев поднялся на пятую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую, канадец Денис Шаповалов — на 10-ю. Лучший из россиян, Даниил Медведев, остался на второй позиции. Его соотечественник Карен Хачанов стал 25-й ракеткой мира.



Рейтинг АТР. 12 июля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 113.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 370.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 8270.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 8150.

5 (6). Александр Зверев (Германия) — 7475.

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7425.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6255.

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 5488.

9 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 4215.

10 (12). Денис Шаповалов (Канада) — 3625.

...

24 (24). Аслан Карацев (Россия) — 2304.

25 (29). Карен Хачанов (Россия) — 2235.