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Берреттини поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян

Берреттини поднялся на третью строчку в чемпионской гонке ATP. В топ-10 — трое россиян
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В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 12 июля итальянец Маттео Берреттини поднялся на третью строчку, поляк Хуберт Хуркач — на восьмую, канадец Денис Шаповалов — на 10-ю. Россиянин Карен Хачанов занял 25-ю позицию. Лидерство сохранил серб Новак Джокович.

В топ-10 входят россияне Андрей Рублёв, Даниил Медведев и Аслан Карацев.

Чемпионская гонка ATP. 12 июля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7170.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 4570.
3 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 3505.
4 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 3250.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 3195.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3020.
7 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 2940.
8 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2190.
9 (8). Аслан Карацев (Россия) — 1785.
10 (22). Денис Шаповалов (Канада) — 1635.
...
23 (39). Карен Хачанов (Россия) — 985.

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