Новак Джокович первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович стал первым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Согласно текущему рейтингу, для попадания на ATP Finals игрокам достаточно набрать 6185 очков в чемпионской гонке. На счету Новака уже 7170 баллов.

Вчера, 11 июля, Джокович в финале Уимблдона обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Новак стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

В 2020 году победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне стал россиянин Даниил Медведев.