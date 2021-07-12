Новак Джокович первым квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович стал первым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.
Согласно текущему рейтингу, для попадания на ATP Finals игрокам достаточно набрать 6185 очков в чемпионской гонке. На счету Новака уже 7170 баллов.
Вчера, 11 июля, Джокович в финале Уимблдона обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Новак стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
В 2020 году победителем Итогового чемпионата ATP в Лондоне стал россиянин Даниил Медведев.
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