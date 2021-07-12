Маррей призвал поддержать английских футболистов, не реализовавших пенальти в финале Евро

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей отреагировал на поражение сборной Англии в финальном матче Евро-2020 с Италией. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победу одержали итальянцы — 3:2. В составе сборной Англии 11-метровые не реализовали Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.

«Эти игроки заслуживают и нуждаются в поддержке публики после случившегося. Они прекрасные ребята. Ты не можешь быть готов к такому уровню давления, внимания и критики в 19-20 лет. Уважение», — написал Маррей в своём «твиттере».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.