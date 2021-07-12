Айла Томлянович — своему возлюбленному Маттео Берреттини: горжусь тобой

Австралийская теннисистка Айла Томлянович, являющаяся подругой итальянца Маттео Берреттини, отреагировала на выступление возлюбленного на Уимблдоне. Маттео впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». В поединке за титул Берреттини проиграл первой ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6.

Томлянович опубликовала фото Берреттини и написала: «Горжусь тобой».

Фото: «Инстаграм» Айлы Томлянович

Джокович стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (20).

В рейтинге ATP Маттео обошёл Роджера Федерера и стал восьмой ракеткой мира. В чемпионской гонке итальянец занял третью строчку.