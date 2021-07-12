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Деян Ловрен отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне

Деян Ловрен отреагировал на победу Новака Джоковича на Уимблдоне
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Защитник сборной Хорватии и санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу серба Новака Джоковича на Уимблдоне. В финальном матче уроженец Белграда одолел итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

Джокович разместил фото с чемпионским трофеем в своём «инстаграме». Ловрен в комментарии написал: «Зверь на корте, джентльмен за его пределами. Браво, Ноле».

Новак стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (20). Джокович стал первым теннисистом, квалифицировавшимся на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

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