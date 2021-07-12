Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович ответил на поздравление Роджера Федерера

Новак Джокович ответил на поздравление Роджера Федерера
Комментарии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович ответил швейцарцу Роджеру Федереру, который поздравил его с победой на Уимблдоне. В финальном матче уроженец Белграда обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

После игры Федерер написал в «Твиттере»: «Поздравляю, Новак, с твоим 20-м титулом на мэйджорах. Я горжусь тем, что имею возможность играть в особую эпоху теннисных чемпионов. Замечательное выступление, молодец!»

«Аналогично, Роджер. Большое спасибо за добрые слова», — ответил Джокович.

Новак стал шестикратным победителем травяного турнира «Большого шлема» и сравнялся по общему количеству титулов на мэйджорах с Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем (20). В нынешнем сезоне серб также выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021